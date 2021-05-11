Путин потребовал проработать новые правила оборота оружия после трагедии в Казани

Глава государства считает, что следует учесть то вооружение, которым обладал стрелявший в Казани.

Президент РФ Владимир Путин после ЧП в школе в Казани поручил проработать ужесточение правил оборота оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин дал отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову. Оно касается разработки нового положения о видах оружия, которое может быть в обороте у россиян. Глава государства считает, что следует оттолкнуться от тех видов вооружения, которые использовал нападавший.

Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также официальный представитель Кремля заявил, что по поручению Путина правительство РФ окажет необходимую помощь родственникам погибших и пострадавшим. Сам глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии.

Напомним, по факту стрельбы в гимназии №175 Казани Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Согласно данным официальных источников, жертвами трагедии стали восемь человек, пострадавшими числятся двадцать.

Сам стрелок задержан. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В настоящее время в школах Казани усилили меры безопасности. Также сообщается об отмене вторых смен во всех учебных заведениях города.

Ранее глава МВД Татарстана заявил, что у стрелка в гимназии в Казани не было напарника.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти