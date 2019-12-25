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Всех пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы
Сегодня, 12:11
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Всех пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы

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Всего в больницах находились 24 пострадавших.

Все дети, которые пострадали в результате нападения на школу №175 в Казани 11 мая, выписаны из медицинских учреждений. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения.

Сообщается, что последние два ребенка покинули больницу в удовлетворительном состоянии. Всего после майских событий были госпитализированы 24 человека, из которых трое взрослых. Некоторые проходили лечение в российской столице.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Сам стрелок арестован на два месяца. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Галявиева поставили на учет как склонного к суициду. 

Ранее в Челябинске задержали мужчину, называвшего себя богом.

Фото: pixabay.com

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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