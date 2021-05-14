Психическое состояние мужчины оценят эксперты.

В Челябинске задержали мужчину, называвшего себя богом. Об этом рассказали региональные представители ГУ МВД. Ранее мужчина испугал соседей странными заявлениями и разрешением на хранение ружья. Вменяемость местного жители будет проверена специалистами психиатрической больницы.

Известно, что подозрительного мужчину полиция выявила в рамках работы по мониторингу социальных сетей. В это же время к оперативникам за помощью обратилась женщина, которая пожаловалась на своего соседа. Тот якобы стучал по стенам. Для выяснения всех обстоятельств гражданина доставили в отделение полиции, а после - передали медикам.

Напомним, что казанский стрелок, убивший девять человек в гимназии, тоже называл себя "богом". При налете на школу с собой у 19-летнего Ильназа Галявиева было ружье и самодельное взрывное устройство.

Тетя устроившего стрельбу в казанской школе рассказала о его увлечениях.

Видео: Telegram / Ural Mash