Петербургский бизнесмен заплатит штраф в 40 тыс. рублей за стрельбу в школе

Выстрелы вверх в воздух из охолощенного оружия в помещении актового зала школы он произвел для привлечения внимания подростков.

Мировой судья судебного участка №198 Петербурга привлек к административной ответственности бизнесмена за стрельбу в школе (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ), сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Днем 4 сентября мужчина в актовом зале учебного учреждения произвел пять выстрелов из охолощенного оружия вверх в воздух. Он пояснил суду, что с 2014 является индивидуальным предпринимателем в области оказания услуг в развлекательной сфере, чаще – в области военно-патриотического воспитания молодежи.

Выстрелы вверх в воздух из охолощенного оружия в помещении актового зала школы произвел для привлечения внимания подростков, дополнил, что данное мероприятие являлось своего рода театральной постановкой. Он проводил такие мероприятия неоднократно, но не на территории школ, поэтому ему было неизвестно о том, что это запрещено законом. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Техническое задание этого действа – проведение мероприятия под названием "Будь готов". Его целью стал рассказ подросткам про борьбу с террористической и экстремистской опасностью, о мерах противодействия и защиты. Стоимость услуги – 15 тыс. рублей.

Во время мероприятия предприниматель продемонстрировал различное охолощенное оружие разных моделей, всего он привез 24 единицы. Все оружие принадлежит ему.

Суд оштрафовал петербуржца на 40 тыс. рублей и конфисковал все 24 единицы оружия.

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Фото: Piter.TV