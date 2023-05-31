Домушник с "болгаркой" ворвался к бизнесмену в душе на Обуховской Обороны

Злоумышленник проник в квартиру, пока хозяин мылся в душе, но сбежал, бросив инструменты.

В среду утром, 25 февраля, в одной из квартир на проспекте Обуховской Обороны произошло дерзкое происшествие. Местный бизнесмен принимал душ, когда сквозь шум воды услышал подозрительный шум со стороны входной двери.

Решив проверить свои опасения, владелец квартиры вышел в коридор. Там он нос к носу столкнулся с незнакомцем, который, судя по всему, был так же сильно напуган неожиданной встречей, как и сам хозяин. Мужчина в полотенце попытался задержать вора, но тот мгновенно скрылся.

На месте происшествия остались вещественные доказательства преступных намерений — "болгарка" и отвертка. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли эти инструменты для проведения экспертизы и сняли отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело по факту кражи со взломом (статья 158 УК РФ). Личность подозреваемого пока не установлена, ведутся оперативно-розыскные мероприятия

Фото: Piter.TV