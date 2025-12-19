Убийцам петербургского бизнесмена в Таиланде грозят несколько пожизненных сроков

Резонансное дело Емельянова в Таиланде может закончиться смертными приговорами.

Двоим россиянам, задержанным в Таиланде по подозрению в похищении, убийстве и расчленении бизнесмена из Санкт-Петербурга Михаила Емельянова, грозят несколько пожизненных или смертных приговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию и прокуратуру Паттайи.

Двое мужчин, 35 и 38 лет, были задержаны 1 февраля в Таиланде по подозрению в похищении, убийстве, расчленении и сокрытии тела Михаила Емельянова, бизнесмена из Санкт-Петербурга. Его исчезновение было зафиксировано 7 января, предположительно в связи с долгом.

Останки Емельянова были обнаружены в районе Бангламунг на территории Паттайи и захоронены в разных местах. Правоохранительные органы Таиланда готовят предъявление обвинений в похищении человека с целью наживы с отягчающими обстоятельствами, убийстве с особой жестокостью и пытками, а также в сокрытии тела.

Согласно Уголовному кодексу Таиланда, подозреваемым может грозить два пожизненных срока или смертные приговоры, а также до десяти лет лишения свободы за каждый эпизод преступления. Дело получило широкую огласку и считается резонансным, что, вероятно, повлияет на строгость наказания, назначаемого судом.

Фото: pxhere