Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов из Петербурга представит США на Олимпиаде

Максим Наумов, потерявший родителей год назад, вернулся в спорт.

Фигурист Максим Наумов, сын погибших год назад легендарных российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой, выполнил их общую мечту — отобрался на Олимпийские игры. На соревнованиях он будет представлять США, где вырос. Об этом "КП-Петербург" рассказал друг семьи, олимпийский чемпион Андрей Бушков.

Вадим Наумов и Евгения Шишкова, чемпионы мира 1994 года, родом из Петербурга, погибли в авиакатастрофе под Вашингтоном в январе 2025 года. По официальным данным, причиной столкновения стал вертолёт армии США.

Год прошел очень быстро... Я пытался связаться с родителями моих друзей... Но они говорить о трагедии и вспоминать ее не хотят. Андрей Бушков, друг семьи, олимпийский чемпион

По его словам, родители спортсменов до сих пор сильно страдают, и близкие стараются их не беспокоить. Их сын Максим спустя несколько месяцев после трагедии вернулся на лёд. Теперь он выходит на лёд с фотографией родителей и держит её, ожидая оценок судей. Недавно он завоевал право выступать на Олимпиаде.

Трудно поверить, что уже прошел целый год. Самый сложный год моей жизни... Я помню о цели, которую мы поставили перед собой в 5 лет, вместе, как семья. Сейчас, 19 лет спустя, мы здесь, мы сделали это. Максим, сын погибших

Как отмечает Андрей Бушков, для спортивной системы США уже сам факт отбора на Олимпиаду — огромное достижение и признание.

