На Парашютной улице неизвестные обстреляли автобус

Неизвестные обстреляли рейсовый автобус в Приморском районе Петербурга. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Злоумышленники открыли стрельбу по транспортному средству вечером 27 сентября. Автобус следовал по Долгоозерной улице в сторону улицы Маршала Новикова.
Отмечается, что хлопок сначала услышал водитель. Спустя время пассажир сообщил ему о повреждении стекла в салоне.
Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.
Ранее нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова.
Фото: Piter.TV
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