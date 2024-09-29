На Парашютной улице неизвестные обстреляли автобус

Отмечается, что хлопок сначала услышал водитель.

Неизвестные обстреляли рейсовый автобус в Приморском районе Петербурга. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Злоумышленники открыли стрельбу по транспортному средству вечером 27 сентября. Автобус следовал по Долгоозерной улице в сторону улицы Маршала Новикова.

Отмечается, что хлопок сначала услышал водитель. Спустя время пассажир сообщил ему о повреждении стекла в салоне.

Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова.

Фото: Piter.TV