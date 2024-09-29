  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Парашютной улице неизвестные обстреляли автобус
Сегодня, 10:15
179
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Парашютной улице неизвестные обстреляли автобус

0 0

Отмечается, что хлопок сначала услышал водитель.

Неизвестные обстреляли рейсовый автобус в Приморском районе Петербурга. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Злоумышленники открыли стрельбу по транспортному средству вечером 27 сентября. Автобус следовал по Долгоозерной улице в сторону улицы Маршала Новикова. 

Отмечается, что хлопок сначала услышал водитель. Спустя время пассажир сообщил ему о повреждении стекла в салоне. 

Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова.

Фото: Piter.TV 

Теги: долгоозерная улица, стреляли в автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии