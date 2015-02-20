Песков заявил о проявлениях неонацизма в странах Европы

Представитель Кремля считает это недопустимым для каждой страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова президента России про недобитых карателей в его речи во время парада Победы в Москве. Об этом сообщает радио "Говорит Москва".

Напомним, Владимир Путин в своем выступлении заявил, что в настоящее время в мире некоторые силы снова пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма. Глава государства назвал эти силы "сборищами недобитых карателей", а также сообщил об их попытках переписать историю.

По словам официального представителя Кремля, в Европе все чаще наблюдается деятельность неонацистов, с которыми власти стран усердно борются. Также Песков отметил, что такое проявление недопустимо на территории России.

На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее в Верховной Раде возмутились из-за шествия в честь дивизии СС "Галичина", которое состоялось в Киеве.

Фото: сайт президента РФ