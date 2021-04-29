В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"

Давид Арахамия объяснил, что "Слуга народа" выступит с официальным заявлением.

В Верховной Раде возмутились из-за шествия в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в столице Украины. Заявление от имени политической партии "Слуга народа" сделал глава фракции в местном парламенте Давид Арахамия. Он осудил прошедший накануне в Киеве "Марш вышиванок". Такую акцию его сторонники считают нарушением законодательства.

Мы живем в демократической стране, и такие вещи запрещены законом. Давид Арахамия, украинский депутат

По мнению политика, об организации марша никто не уведомлял властей и политиков, а самостоятельно следить за небольшой группой радикально настроенных граждан у специалистов нет времени.

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве.

Видео: Telegram / Политика Страны