Бастрыкин: родители отказывались платить за охрану школы в Казани

По его словам, не все поручения российских властей после трагедии в Керчи также были выполнены.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что расстрел в школе №175 в Казани, который совершил Ильназ Галявиев 11 мая, произошел потому, что родители учащихся школы не желали платить за охрану образовательного учреждения. Об этом он сообщил в ходе военно-научной конференции в Москве 27 мая, пишут "Известия".

Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против" — "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Также он подчеркнул, что после трагедии в Керчи российские власти а протяжении долгого времени обсуждали инструменты, которые бы помогли исключить условия для преступлений подобного вида. Однако, по словам Бастрыкина, после расстрела в Казани было выяснено, что только половина поручений после керченской трагедии было выполнена.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Сам стрелок арестован на два месяца и поставлен на учет как склонный к суициду. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее Голикова призвала усилить меры безопасности в школах во время ЕГЭ.

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