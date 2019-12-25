Основной период ЕГЭ начнется с 31 мая.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова призвала усилить меры безопасности в школах во время ЕГЭ как для сдающих Единый государственный экзамен, так и для организаторов. Об этом чиновница заявила в рамках селекторного совещания с руководством регионов.

В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница напомнила коллегам, что все экзамены должны пройти без сбоев и с соблюдением всех мер безопасности, а также при сохранении принципа объективности, наработанного годами. Она призвала особое внимание уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, что основной период ЕГЭ начнется 31 мая. Сдавать экзамен планируют более 724 тысяч человек. Этот показатель на 11 тысяч выше, чем в 2020 году. Только 629 тысяч человек являются выпускниками текущего года. В 2021 году ЕГЭ сдают только выпускники 11-х классов, которые намерены поступить в вузы.

В Петербурге ЕГЭ сдадут более 40 тысяч человек.

Фото: Krenlin.ru