В Петербурге ЕГЭ сдадут более 40 тысяч человек

Из них выпускники этого года – более 29 человек.

Зампредседателя Комитета по образованию Петербурга Сергей Тимофеев заявил о том, что Петербург готов к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ).

ОГЭ начнется уже 24 мая, в Петербурге его будут сдавать 45 тысяч школьников. Для сдачи экзаменов подготовлено 257 пунктов на базе учебных учреждений.

Число желающих сдать ЕГЭ в Петербурге превысило отметку в 40 тысяч человек. Из них выпускники этого года – более 29 человек. Для сдачи ЕГЭ подготовлены 170 пунктов на базе школ.

Предметы-лидеры по выбору – профильная математика, обществознание, физика, английский язык и биология.

На экзаменах будут соблюдаться эпидемические требования, при этом сдающих экзамены, не будут принуждать надевать маску и перчатки. СИЗ должны быть только на сотрудниках, проводящих экзамены.

Ранее стало известно, что на ЕГЭ в Петербурге установят более 3 тыс. видеокамер.

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