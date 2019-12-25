На ЕГЭ в Петербурге установят более 3 тыс. видеокамер

Для будущих абитуриентов экзамены начнутся с 31 мая.

За ходом ЕГЭ у петербургских выпускников будут следить 3200 камер. Систему видеонаблюдения необходимо будет установить в 170 пунктах проведения экзамена, 7 пунктах проверки заданий, конфликтной комиссии и 2 объектах Регионального центра обработки информации ГИА-11. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Сейчас идут подготовительные работы. В период экзаменов в каждом пункте приема экзамена будут дежурные, которые в случае неполадок смогут восстановить работоспособность оборудования. Всероссийское тестирование системы видеонаблюдения пройдет завтра, 13 мая. В этот день школьники будут сдавать тестовый вариант экзамена по обществознанию и устную часть по английскому языку.

Напомним, те, кто не поступают в вузы, сдают государственные выпускные экзамены 25 и 28 мая — по русскому языку и математике. Для тех, кто планирует быть абитуриентом, экзамены начнутся с 31 мая.

Ранее Piter.TV рассказал о том, где в Петербурге жить абитуриенту во время подачи документов в университет и творческих конкурсов.

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