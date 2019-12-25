Где в Петербурге жить абитуриенту во время подачи документов в университет и творческих конкурсов

Лето не за горами! Piter.TV собрал все возможные варианты для вчерашних выпускников, готовящихся ко встрече со взрослой жизнью в Петербурге.

Поступление в университет – непростое и важное событие для многих ребят, окончивших школу. Будущему студенту предстоит целое испытание в виде сдачи ЕГЭ, подачи документов во все возможные университеты на предпочитаемые программы, а также прохождения творческих конкурсов и других вступительных испытаний. Ради них абитуриентам зачастую приходится приезжать в будущий вуз и на время задерживаться в чужом городе. Хорошо, если вчерашнего школьника сопровождает родной или знакомый человек, а как быть одному? Где найти крышу над головой на время забот с поступлением?

Лето с волной поступлений уже не за горами. Piter.TV собрал все возможные варианты для вчерашних выпускников, готовящихся ко встрече со взрослой жизнью в Петербурге.

Родственники или друзья

Самый доступный вариант для будущих студентов, имеющих хорошие доверительные отношения с родными и друзьями из других городов. Тети и дяди, кузены, приятели наверняка смогут приютить абитуриента на некоторое время, накормить, подбодрить перед вступительными и подсказать маршрут до университета. В некоторых случаях выручить смогут и друзья друзей и родственники друзей, у которых есть свободная комната и готовность впустить пожить незнакомого человека, однако может обостриться вопрос собственного комфорта. Символичность оплаты в таких случаях явно зависит от отношений между родственниками и друзьями и договоренностей.

Во время поступления в университет я жила у у тети моей бабушки в Кронштадте чуть больше месяца. Это пожилой человек с уже сформировавшимися привычками, поэтому приходилось подстраиваться под ее ритм жизни, не очень удобно. Лучше, конечно, снимать комнату или хостел. Некоторые университеты предоставляют комнату в общежитии на время поступления. На мой взгляд, лучше воспользоваться этими вариантами, чем жить у родственников. Алёна, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна

Общежитие при университете

Практически каждый вуз предоставляет абитуриентам возможность пожить в своих общежитиях на время подачи документов или прохождения вступительных испытаний. Готовность дать абитуриентам жилые комнаты зависит от количества свободных помещений (летом в общежитии могут жить студенты, которые проходят практику или не уехали домой).

Подробная информация о заселении в общежитие и стоимости проживания обязательно есть на сайте университета в разделе "Абитуриенту". Если коротко – абитуриент может получить место в общежитии после выдачи направления на поселения. Эту бумагу будущему студенту выдадут в комиссии по приему документов. Тем, кому для поступления нужны исключительно результаты ЕГЭ, дают жилье на совсем небольшой срок. Ребята, проходящие дополнительные творческие и профессиональные испытания, могут жить в общежитии до месяца. Срок рассчитан на период от даты подачи документов до проведения апелляции по последнему испытанию.

Проживание будет небесплатным – университеты взимают посуточную плату за свои комнаты. Не берут денег только с абитуриентов-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, а также поступающих с инвалидностью. Мы посмотрели цены на общежития в пяти главных вузах города.

Примечание: несовершеннолетним абитуриентам, поехавшим в другой город без сопровождения, необходима нотариальная доверенность от родителей или опекунов. В них старшие должны дать вузу разрешение на регистрацию по месту пребывания и проживание своего ребенка в общежитии. Подробнее об этом пишут на сайтах университетов.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

За сутки в общежитии абитуриенты заплатят 280-320 рублей в зависимости от типа размещения (коридорного или квартирного). Гостевое место, если будущий студент приехал с родителем или другом, обойдется в сумму от 540 до 800 рублей в сутки в зависимости от количества мест в комнате.

Политехнический университет имени Петра Великого

Вуз тоже готов предоставить абитуриентам временное жилье в стенах своих общежитий. Расценки нашлись в документах и приказах на странице об общежитиях университета. Сутки обойдутся поступающему в сумму от 500 до 4000 рублей в зависимости от условий (комната или квартира-студия на различное количество жильцов).

Университет ИТМО

В национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики тоже можно получить временное место в общежитии. По состоянию на апрель 2021 года на сайте университета указано, что поселение на время поступления не предусмотрено. Эту меру приняли в пандемийном 2020 году и пока не отказались от нее. Узнать актуальные расценки нам не удалось, но если верить позапрошлогодним объявлениям на сайте, адресованным иногородним абитуриентам-аспирантам, временное место в общежитии можно получить за 200 рублей в сутки. О необходимости получения комнаты на время поступления нужно сообщать в личном кабинете абитуриента.

Кроме того, с вузом сотрудничает коммерческая компания, которая может предоставить будущим студентам и их сопровождающим номера и целые квартиры в разных районах города. Естественно, стоит это на порядок дороже.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)

За сутки в общежитии экономического университета абитуриент из РФ и СНГ заплатит 400 рублей, а поступающий с Дальнего зарубежья – 800 рублей. Расценки, как и в политехе, удалось разыскать только в приказах.

Горный университет

В этом вузе тоже не отказывают абитуриентам в общежитии на время подачи документов, однако, как сообщают на сайте университета, необходимым условием для этого является "подача оригинала документа об образовании в Приемную комиссию Университета".

Сутки в вузовском общежитии обойдутся поступающему в 100-150 рублей в зависимости от корпуса. В университете предусмотрены и временные места для сопровождающих абитуриентов людей.

Хостел

Гостиничный формат общежития. В хостеле постоялец платит за одно койко-место, чаще всего такие койки располагаются в номерах для четверых-десятерых человек в зависимости от площади одной комнаты. Типичный вид номера в хостеле – несколько двухъярусных кроватей, общий стол и вешалка, небольшие шкафчики с замками для каждого из жильцов комнаты. Все койко-места оснащены шторками, благодаря которым можно уединиться на своей кровати, небольшими лампами, полочками и крючками, розеткой – немного похоже на плацкартное место в поезде. Кухня, душ и туалеты в хостелах общие, последние могут быть поделены на женские и мужские. Чаще всего кухни в хостелах оснащены посудой, плитой, микроволновкой и общим холодильником, где лучше хранить подписанную и запакованную еду, также жильцам предлагается бесплатный чай и кофе.

Суточная цена за одно койко-место в петербургских хостелах стартует от 200 рублей. Цена размещения зависит от локации, транспортной доступности и условий в самом хостеле.

Я снимала койку в хостеле, где мне смогли сделать временную регистрацию. Иностранному гражданину это сделать затруднительно, в первом хостеле я прожила сутки, но регистрацию мне не сделали по неизвестным причинам. Я жила в центре, мне было удобно добираться из хостела до университета. Оплачивала 300 рублей за ночь в комнате для двоих человек, но мне повезло – соседом никто не заселился на время моего пребывания.

Первый хостел был похож на какую-то ночлежку, в комнате, где я жила, даже отсутствовали окна. Второй уже был посовременнее и приятнее, к комнатам даже прилагались ключи-карточки. Евгения, иностранная студентка СПбГУ

Гостиница или мини-отель

Вариант подороже. В Петербурге сотни различных гостиниц и отелей с ценниками на любой вкус. Самые недорогие заведения могут предложить чистый экономичный номер минимум за 800 рублей за ночь. Правда, чем ниже ценник, тем выше вероятность, что ванная комната и кухня будут общими по аналогии с хостелами. По сути, переплата за номер в гостинице в сравнении с хостелом связана с комфортным спальным местом в комнате на одного-двоих человек.

Посуточный или долгосрочный съем комнаты или квартиры

Выбрать посуточный или долгосрочный съем можно, опираясь на сроки вступительных испытаний и в целом на срок пребывания в городе. Кроме того, съем может быть особенно выгодным для друзей, которые приехали поступать в один вуз и могут поделить оплату за жилье напополам.

На сайтах недвижимости вроде "Авито", "Домофонд", "Яндекс.Недвижимость", ЦИАН полно объявлений о сдаче квартир и комнат в посуточную и долгосрочную аренду. Цены на посуточное проживание со всей необходимой мебелью и техникой и даже постельным бельем и полотенцами стартуют с 600 рублей – столько стоит квартира-студия, однушки уже будут дороже. Цены на комнату посуточно начинаются с 200 рублей.

Стоит внимательно читать объявления: далеко не все хозяева готовы отдавать помещение в аренду на маленький срок и прописывают это в требованиях. Уточнить этот момент можно в разговоре с арендодателем. Стоимость комнат для съема на долгий срок в черте города – от 1200 рублей в месяц, стоимость квартир – от 10 тысяч рублей.

Мы с родителями снимали квартиру посуточно во время моего поступления, жили в ней дней пять. Цену не припомню, конечно, это было пять лет назад. Очень удобный вариант, но мне даже не пришлось задумываться об оплате. Мария, студентка СПбГУ

При заезде не будет лишним составить с хозяином квартиры или комнаты договор: существуют специальные шаблоны и для посуточной аренды помещения, и для долгосрочной. На всякий случай можно распечатать типовой шаблон заранее, хотя в большинстве случаев хозяин сам принесет такие бумаги для заполнения. Это позволит обойтись без претензий с обеих сторон, правда, составление договора на небольшой срок – зачастую вопрос доверия, рассказал Piter.TV риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Сидоров.

В идеале договор обязателен, даже на краткосрочный съем. Собственник должен предъявить свой паспорт и документы на квартиру, эти данные можно и самому дополнительно проверить в открытых источниках. С договором обычно составляется акт приема-передачи, в нем прописывается все имущество – вся техника и мебель. Человек должен все проверить перед подписыванием акта: работает ли чайник и стиральная машинка, на месте ли дверные ручки, все ли открывается-закрывается. Хорошо бы еще заснять все это на видео, сделать видеофиксацию – для спокойствия. Этим видео потом можно обменяться с хозяином. При выезде подписывается еще один акт о том, что претензий стороны не имеют, залог возвращен. Александр Сидоров, эксперт по недвижимости

Чаще всего, по словам эксперта, хозяева обходятся без документов – попросту созваниваются, видятся с арендатором один раз, отдают ключи. Одним словом, доверяют. Большую роль в этом деле играет человеческий фактор, однако стоит подсуетиться самому и подготовить шаблон договора для собственного спокойствия.

Лучшие варианты для поиска квартир на съем, подсказал Александр Сидоров, это всемирно известные сервисы Booking.com и Airbnb. Дело в том, что люди, выставляющие объявления на этих сайтах, сильно заинтересованы в положительных отзывах от временных постояльцев и работают на качество.

Хозяева переживают за то, чтобы клиент остался доволен, чтобы в квартире было чисто, чтобы объект зарабатывал рейтинг. Смотреть лучше предложения, которые находятся на сайте не первый месяц и уже накопили отзывы – этим вариантам можно доверять. Может, это будет немного дороже, но точно не нужно будет беспокоиться об обмане. Александр Сидоров

В то же время, рассказал эксперт, собственники на "Авито" и ЦИАН часто бывают непроверенными и ставят на объекты заниженную цену, которая накручивается по надуманным поводам, как только появляется заинтересованный в жилье человек. Еще один минус этих сайтов – низкая цена, которая может олицетворять неприспособленность помещения к краткосрочной сдаче. Конечно, несколько дней можно и перетерпеть некомфортные условия, однако нужно ли это студенту, который и без того испытывает стресс от поездки в незнакомый город и вступительных испытаний?

Дешевую цену часто ставят не от хорошей жизни – хозяева не понимают, как вести этот бизнес, и их квартиры могут быть не приспособлены к краткосрочной сдаче, там может просто не хватать необходимых вещей. Люди узнают, что на квартире можно копеечку заработать, но не понимают, как правильно это делать. Профессионалы же заточены под комфорт клиентов, стараются подойти к отельному сервису. Александр Сидоров

Коливинг

Самый дорогой и нестандартный вариант. Пока еще новый для России формат, средний между обычной коммунальной квартирой, общежитием и сообществом по интересам. В коливингах живут и взаимодействуют единомышленники, которые не против совместно работать и обмениваться опытом. Это хороший вариант для тех, кто не любит оставаться в одиночестве – в коливингах невозможно не общаться и не знакомиться.

Такие пространства представляют собой сочетание жилых комнат, где можно уединиться, и общих пространств, в которых жильцы вместе работают над проектами и проводят время за разговорами и настольными играми. Коливинги обустраивают в частных домах, крупных квартирах или же типичных для отелях или апартаментах зданиях.

Стоит заметить, что арендовать комнату в коливинге на небольшой срок вряд ли получится – арендаторы предпочитают заселять людей как минимум на месяц. Хотя в некоторых коливингах не против поселить человека и на пару недель. Кроме того, перед заселением хозяева обязательно проведут небольшое собеседование, чтобы понять, подходит ли человек по духу к уже живущим здесь людям.

Шустрый мониторинг коливингов в Петербурге показал, что в подобное пространство единомышленников не так уж легко заселиться – высок спрос. Присматривать такой вариант придется заранее, в случае срочности и форс-мажоров спасет номер в любой гостинице или том же хостеле. В городе в целом не очень-то много творческих общежитий. В найденных нами стоимость месячной аренды комнаты начинается от 13 тысяч рублей.

К слову об обмане

Piter.TV спросил у эксперта и о том, на какую ловушку могут попасться будущие студенты при поиске помещения для съема. Неприятно разводят на деньги так называемые информационные агентства, рассказал Александр Сидоров.

Схема базируется на привлекательном предложении в каком-либо источнике с объявлениями о недвижимости. Как только клиент заинтересовывается, изъявляет желание посмотреть и, возможно, снять это жилье, ему предлагают приехать в офис и обсудить все детали.

В офисе оформляют договор на оказание информационных услуг, берут с клиента предоплату и дают якобы номер хозяина сдаваемой квартиры. Как правило, база телефонов собирается неизвестно откуда, и клиент в итоге остается ни с чем. С одной стороны, к агентству не придраться – они продали информацию, как и прописали в договоре. С другой стороны, доверчивый невнимательный клиент обманывается. Думаю, эта схема до сих пор живет. Александр Сидоров

Фото: Piter.TV; скриншоты с сайтов университетов, "Авито", Booking.com