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На проблемные ЖК в Петербурге обратил внимание депутат парламента
Сегодня, 19:56
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На проблемные ЖК в Петербурге обратил внимание депутат парламента

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Всего ввели 1,1 млн "квадратов" жилья.

Как передает Петростат, в Петербурге в 2025 году на 10% уменьшился ввод жилья в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь. 

Всего ввели 1,1 млн "квадратов". А неделю назад правительство страны продлило мораторий на взыскание с застройщиков штрафов за просрочку сдачи жилья. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти отметили минимальные продажи новостроек с начала года. Самым худшим месяцем стал май: тогда зарегистрировали 1,4 тыс. договоров долевого участия. Это на 15% меньше, чем в апреле. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: андрей рябоконь, жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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