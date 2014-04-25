На проблемные ЖК в Петербурге обратил внимание депутат парламента

Всего ввели 1,1 млн "квадратов" жилья.

Как передает Петростат, в Петербурге в 2025 году на 10% уменьшился ввод жилья в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Всего ввели 1,1 млн "квадратов". А неделю назад правительство страны продлило мораторий на взыскание с застройщиков штрафов за просрочку сдачи жилья.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти отметили минимальные продажи новостроек с начала года. Самым худшим месяцем стал май: тогда зарегистрировали 1,4 тыс. договоров долевого участия. Это на 15% меньше, чем в апреле.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)