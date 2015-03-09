В районе проспекта Ветеранов построят жилой дом с залом и культурным центром

Фасад украсят панели из керамогранита в спокойных тонах.

В Красносельском районе Петербурга одобрен проект нового жилого дома. Он появится между улицами Тамбасова, Пограничника Гарькавого, Новобелицкой и проспектом Ветеранов. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро "АМЦ-ПРОЕКТ". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Помимо квартир, в доме запланированы помещения для спортивного зала, реабилитационного и досугового центров. На территории предусмотрены паркинг и площадки для детей и занятий спортом.

Фасад украсят панели из керамогранита в спокойных тонах, а отдельные элементы, такие как оконные откосы и обрамления, получат яркие акценты.

Также стало известно, что женский волейбольный клуб "Корабелка" получит новое спортивное здание на юге Петербурга.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре