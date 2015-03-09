В районе проспекта Ветеранов построят жилой дом с залом и культурным центром

В Красносельском районе Петербурга одобрен проект нового жилого дома. Он появится между улицами Тамбасова, Пограничника Гарькавого, Новобелицкой и проспектом Ветеранов. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро "АМЦ-ПРОЕКТ". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Помимо квартир, в доме запланированы помещения для спортивного зала, реабилитационного и досугового центров. На территории предусмотрены паркинг и площадки для детей и занятий спортом.
Фасад украсят панели из керамогранита в спокойных тонах, а отдельные элементы, такие как оконные откосы и обрамления, получат яркие акценты.
Также стало известно, что женский волейбольный клуб "Корабелка" получит новое спортивное здание на юге Петербурга.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
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