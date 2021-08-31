Женский волейбольный клуб "Корабелка" получит новое спортивное здание на юге Петербурга

На первом этаже здания обустроят современный тренировочный корт, а на втором — помещения женского волейбольного клуба "Корабелка".

На Ленинском проспекте, 101, рядом с корпусами Морского технического университета, построят тренировочный центр для занятий пляжным волейболом. Объект разместится рядом с медико-профилактическим центром и новым научно-производственным корпусом СПБМТУ. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На первом этаже здания обустроят современный тренировочный корт, а на втором — помещения женского волейбольного клуба "Корабелка". Проект также предусматривает зоны отдыха, медицинский кабинет и ресепшн.

Цветовое оформление фасада будет выполнено в фирменных цветах команды. Проект здания уже получил одобрение от Комитета по градостроительству и архитектуре.

В Солнечном построят новый спортивный комплекс.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре