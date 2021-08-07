Красильников и Стояновский завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу

Россия получила первую медаль на Олимпиаде в данной дисциплине.

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Токио по пляжному волейболу. В финале соревнования они проиграли норвежским представителям Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Матч завершился с результатом 2-0 (21:17, 21:18). Бронзовые медали получили представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

Напомним, что такой вид спорта как пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. В этой дисциплине Россия заработала первую медаль на летних Играх. Красильников и Стояновский являются чемпионами мира. В 2016 году на Олимпиаде они были только четвертыми.

В настоящее время российская сборная идет на пятом месте в медальном зачете. В активе команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых призов. Лидером рейтинга является Китай. Следом за ними следуют американцы, японцы и британцы.

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России