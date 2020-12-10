Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады

В полуфинальной игре российские спортсменки, как и пять лет назад, обыграли Норвегию.

Женская сборная России по гандболу обыграла спортсменок из Норвегии и вышла в финал Олимпийских играх в Токио. Встреча завершилась со счетом 27:26.

Болельщики норвежской сборной очень расстроились поражению своей команды и назвали игру "повтором кошмара Рио". Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Бразилии наши гандболистки также обыграли Норвегию в полуфинале.

Не менее забавное совпадение повторить в финале. Там наши девушки сыграют против сборной Франции, с которой боролось за золото пятью годами ранее. Тогда наша сборная победила и завоевала золотые медали. Удастся ли России вновь завоевать золото или француженки возьмут реванш узнаем 8 августа.

Ранее мы писали о том, что борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады.

Видео: Instagram / @isinbaevayelena