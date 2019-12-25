Борец Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

Россиянин обыграл в финале белоруса.

Российский борец Заурбек Сидаков принес своей стране 17-е золото Олимпиады в Токио. Спортсмен стал лучшим в вольном стиле в весовой категории до 74 килограммов. Он победил белорусского представителя Магомедхабиба Гаджимагомедова со счетом 7-0.

Бронзовые награды в данном виде спорта получили Кайл Дуглас Дейк из США и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана. Для РФ золотая награда стала 62-ой по счету На данных летних Играх в Японии. Ранее сборная Россия получила 23 серебряных и 22 бронзовых медали. Для Сидакова награда стала первой олимпийской в его профессиональной карьере. Ранее 25-летний борец дважды становился чемпионом мира. Это происходило в 2018 и 2019 годах.

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Фото: Telegram/Олимпийский комитет России