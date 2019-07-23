Глава Минпросвещения показал новую серебряную медаль для выпускников

Сергей Кравцов рассказал о возвращении награды в школы.

Глава министерства по просвещению Сергей Кравцов показал в интервью с журналистами "РИА Новостей" новую серебряную медаль для выпускников школ. Внешне награда будет похода на золотую медаль. Она имеет такой же размер и дизайн, однако отличие касается только цвета. На одной стороне медали будет написано За особые успехи в учении", а по центру изображена открытая книга, снизу - лавровая ветвь. На оборотной стороне презентован национальный герб и видна надпись "Российская Федерация". Известно, что сребряная медаль будет представлена в синем чехле, вт о время как золотая - в красном. Напомним, что серебряную медаль будут давать тем школьникам, которые по результатам учебного года получит одну или две четверки. Сама медаль при поступлении в российские вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов. Однако точное итоговое решение по баллам будет принято в стране до 1 сентября.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости