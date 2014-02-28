В Минпросвещения заявили, что учебник по истории дополнят после победы России в СВО

Сергей Кравцов рассказал о нововведении в школьных учебниках по новейшей истории.

Российские учебники по новейшей истории будут дополнены разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине после победы над противником. Соответствующее заявление в эфире Первого канала сделал глава министерства по просвещению Сергей Кравцов. Он ответил на вопрос ведущей Екатерины Стриженовой. Чиновник добавил, что в книге может также появиться информация о военных корреспондентах и добровольцах.

Конечно, о причинах начала, денацификация, демилитаризация. Обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы, 11-е классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что обновленный учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10-11-х классов. Там будут указаны причины начала СВО, а также объединен в один курс всеобщая история и история России. Последнему пункту будет отводиться ключевая роль.

Кравцов заявил, что Россия побеждает в информационной войне с Западом.

Фото и видео: Вконтакте /Министерство просвещения Российской Федерации