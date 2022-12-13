Кравцов заявил, что Россия побеждает в информационной войне с Западом

В Минпросвещения считают, что пропаганда СМИ Запада направлена на детей.

Россия сегодня побеждает в информационной войне с коллективным Западом. Соответствующее заявление на круглом столе, организованного в память о событиях Второй мировой войны, проводимого в рамках Второго Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!", сделал глава министерства по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник полагает, что недружественные страны развернули в СМИ собственный "фронт". Чиновник уверен в том, что стране удастся победить нацизм.

Целью этой войны являются дети. Расшатать ситуацию изнутри, посеять панику, хаос, дать недостоверную информацию для того, чтобы были сомнения, здесь были волнения. Но это не удается, мы побеждаем. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что ранее чиновник принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 годов под Симферополем. Акция состоялась в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами, а также немецкими пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Более половины родителей в Петербурге поддерживают создание школьных театров.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации