Более половины родителей в Петербурге поддерживают создание школьных театров

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что театральные кружки появятся в каждой школе.

Общероссийскую идею о создании театров в каждой школе поддержали 52% петербуржцев и 61% родителей учеников в городе. Такие результаты продемонстрировал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Респонденты уверены, что идея необходима для эстетического воспитания учеников и расширения их кругозора. При этом, 19% всех горожан и 18% родителей возразили против инициативы: они считают, что создание школьных театров несоизмеримо с загрузкой педагогов. Наименьшую популярность идея снискала у родителей учеников старших классов, которые готовятся в ЕГЭ.

Напомним, что с идеей создания собственных театров в каждой российской школе выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Задумка будет полностью реализована к 2024 году. Пока в стране насчитывается 12 тыс. таких театров.

Ранее мы сообщили о том, что к началу учебного года в Петербурге будет открыто 100 дополнительных первых классов.

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