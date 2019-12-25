Петербуржцев приглашают на бесплатные консультации кардиологов без записи

С 11 по 17 мая в Северной столице проходят мероприятия, посвящённые профилактике артериальной гипертонии.

В Санкт-Петербурге началась Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с гипертонией, который отмечается 17 мая. Горожане смогут бесплатно проверить здоровье, посетить лекции и тематические экскурсии.

Центральное событие — приём кардиологов без предварительной записи на "Территории здоровья" в ТРК "РИО" 14 мая с 16:00 до 20:00. Всем желающим измерят давление, проконсультируют по лечению и при необходимости направят на дальнейшее обследование. В этот же день в 16:00 там же состоится лекция "Профилактика и лечение артериальной гипертонии".

Губернатор Александр Беглов отметил, что здоровье петербуржцев — один из ключевых приоритетов города.

Такие акции позволяют вовремя выявить риски, получить консультацию и сохранить самое дорогое — здоровье. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

С 12 по 15 мая Музей гигиены приглашает на экскурсию "Факторы риска здоровья: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний". Посетителям объяснят, как питание, движение, отказ от вредных привычек и здоровый сон помогают уберечь сердце. Кроме того, в соцсетях Комитета по здравоохранению пройдут прямые эфиры, выступления на радио и телевидении.

Врачи напоминают: регулярное измерение давления, строгое следование лечению, ограничение соли, контроль веса и физическая активность — надёжные меры профилактики инфаркта и инсульта.

