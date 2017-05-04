Петербургской "Башне Саурона" грозит ремонт из-за облезшей краски

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) обратила внимание на состояние фасада здания, которое в народе прозвали "Башней Саурона". Речь идёт о корпусе ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, расположенном на севере Санкт-Петербурга.

В ходе осмотра инспекторы зафиксировали нарушения: в верхней части башни отслаивается краска, что заметно даже с земли. Ведомство выдало ответственному за здание предостережение с требованием устранить дефекты. Объект взят под контроль ГАТИ для ускорения ремонтных работ. О сроках их завершения пока не сообщается.

Фото: Piter.TV