Петербургской "Башне Саурона" грозит ремонт из-за облезшей краски
Сегодня, 14:59
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) обратила внимание на состояние фасада здания, которое в народе прозвали "Башней Саурона". Речь идёт о корпусе ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, расположенном на севере Санкт-Петербурга.

В ходе осмотра инспекторы зафиксировали нарушения: в верхней части башни отслаивается краска, что заметно даже с земли. Ведомство выдало ответственному за здание предостережение с требованием устранить дефекты. Объект взят под контроль ГАТИ для ускорения ремонтных работ. О сроках их завершения пока не сообщается.

