Безымянный сад на территории ансамбля "Ильинская слобода" получил имя в честь Георгия Победоносца

Теперь в Красногвардейском районе появился Свято-Георгиевский сад.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении имени безымянному саду на территории садово-паркового ансамбля "Ильинская слобода" в Красногвардейском районе. Документ подписан символично 6 мая — в День памяти Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Фото: ВКонтакте / Администрация Красногвардейского района

Благодаря изысканиям историка и краеведа Натальи Столбовой месту удалось придать историческое звучание. В названии "Свято-Георгиевский сад" объединены три объекта: Георгиевские ворота, церковь Святого великомученика Георгия и Георгиевское кладбище. Все они располагались здесь почти два века.

Фото: ВКонтакте / Администрация Красногвардейского района

Глава Красногвардейского района Андрей Хорт рассказал, что в саду обустроены качели и прогулочная набережная по реке Лубья с дорожкой из синего асфальта. В этом году через шоссе Революции сделают пешеходный переход, чтобы соединить Свято-Георгиевский сад с Пороховским садом. Также в садах и скверах Ильинской слободы появятся информационные стенды с описанием исторических событий.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов поздравил жителей ДНР с 12-й годовщиной образования республики.

Фото: ВКонтакте / Администрация Красногвардейского района