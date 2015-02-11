Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трех баллов дополнительно к ЕГЭ

Сергей Кравцов рассказал о нововведении в высшем образовании.

Три балла дополнительно к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимально будет начисляться российским абитуриентам за серебряную медаль, пять баллов - за золотую. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире проекта "Соловьев Live" сделал министр просвещения Сергей Кравцов.

Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль - до трех баллов. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Напомним, что еще четвертого августа глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года станут получать медали "За особые успехи в учении" II степени - серебряные медали.

Первую партию новых учебников по истории отправят на Сахалин.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live