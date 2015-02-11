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Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трех баллов дополнительно к ЕГЭ

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Сергей Кравцов рассказал о нововведении в высшем образовании.

Три балла дополнительно к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимально будет начисляться российским абитуриентам за серебряную медаль, пять баллов - за золотую. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире проекта "Соловьев Live" сделал министр просвещения Сергей Кравцов.

Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль - до трех баллов.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Напомним, что еще четвертого августа глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года станут получать медали "За особые успехи в учении" II степени - серебряные медали. 

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: абитуриенты, минпросвещения, сергей кравцов, серебряная медаль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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