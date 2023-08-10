Первую партию новых учебников по истории отправят на Сахалин

Сергей Кравцов рассказал о процессе изготовления учебников для старших классов российских школ.

Первую партию новых учебников по истории для старшеклассников с разделом про специальную военную операцию поставят в Сахалинскую область. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами телеканала "Звезда" сделал министр по просвещению Сергей Кравцов. Комментарий чиновника доступен в Telegram-канале СМИ.

Уже идет печать, завтра первая партия направится в Сахалинскую область. И к 1 сентября все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебниками новейшей истории. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

Напомним, что издание по всеобщей истории и истории России для 10 и 11-х классов состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всемирная история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всемирная история" (11-й класс). Впервые специалисты решили синхронизировать два курса в один - общую и российскую историю. Авторами книг стали помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а также научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Известно, что около трети учебника по истории России для 10-х классов посвящена событиям Великой Отечественной войны. В отдельные параграфы будет выделена обороны Москвы, блокада Ленинграда, а также Сталинградская и Курская битвы. Для 11-класса авторы отразили причины и ход специальной военной операции, а также воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, вхождение в состав РФ новых регионов (Донейкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей).

В Минпросвещения заявили, что учебник по истории дополнят после победы России в СВО.

Фото и видео: Telegram / Телеканал Звезда