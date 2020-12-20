В Ленобласти появится центр по внедрению технологий для освоения шельфа в Арктике

Заявку на создание подаст петербургский морской технический университет.

Под Приморском в Ленобласти появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Приморская долина". Он будет разрабатывать технологии для освоения арктического шельфа. Об этом "ТАСС" сообщил ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин.

Научный центр создаст университет на территории учебно-научной базы "Приморская". Ранее там испытывали корабли. Учебное учреждение официально подаст заявку в сентябре 2021 года, сейчас идет подготовка документов.

Планируется, что в "Приморской долине" внедрят полную производственную цепочку для приборов и технологических комплексов по добычи полезных ископаемых на северном полюсе. Часть подразделений расположится в Приморске, часть — в Петербурге. При СПбГМТУ планируется создать новый технопарк.

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