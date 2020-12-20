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В Ленобласти появится центр по внедрению технологий для освоения шельфа в Арктике
Сегодня, 14:08
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nadezhda_sib

В Ленобласти появится центр по внедрению технологий для освоения шельфа в Арктике

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Заявку на создание подаст петербургский морской технический университет.

Под Приморском в Ленобласти появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Приморская долина". Он будет разрабатывать технологии для освоения арктического шельфа. Об этом "ТАСС" сообщил ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин.

Научный центр создаст университет на территории учебно-научной базы "Приморская". Ранее там испытывали корабли. Учебное учреждение официально подаст заявку в сентябре 2021 года, сейчас идет подготовка документов. 

Планируется, что в "Приморской долине" внедрят полную производственную цепочку для приборов и технологических комплексов по добычи полезных ископаемых на северном полюсе. Часть подразделений расположится в Приморске, часть — в Петербурге. При СПбГМТУ планируется создать новый технопарк. 

Фото: pixabay.com

Теги: корабелка, освоение арктики, технопарк
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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