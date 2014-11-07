  1. Главная
Освоение Арктики покажут при помощи почтовых марок в Петербурге
Освоение Арктики покажут при помощи почтовых марок в Петербурге

В стенах Центрального музея связи имени А.С. Попова состоялась премьера уникальной выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии". Представленная экспозиция рассказывает о многовековом пути познания Арктики посредством коллекции почтовых марок, отображающих весь исторический процесс – от ранних исследовательских миссий XVII века до новейших научных достижений наших дней.

Марки иллюстрируют важные вехи развития региона: появление мощнейших ледоколов, формирование транспортной системы, деятельность полярников и выдающиеся научные достижения. Благодаря такому подходу организаторы стремятся показать зрителю регион в новом свете, продемонстрировать природную красоту севера и героизм исследователей, столетиями преодолевавших суровые климатические условия.

Дополнительно для углубленного восприятия экспозиции создано приложение с технологией дополненной реальности. Оно позволяет зрителям подробно ознакомиться с историей каждого экспоната, знакомит с важными фигурами и деталями исторических событий, позволяя почувствовать дух той эпохи.

Ранее мы сообщили о том, что первую в РФ альтернативу GPS и ГЛОНАСС для Арктики разработали на Обуховском заводе.

Фото: Пресс-служба Центрального музея связи имени А.С. Попова

