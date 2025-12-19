Первую в РФ альтернативу GPS и ГЛОНАСС для Арктики разработали на Обуховском заводе

Новая система включает широкий спектр оборудования: дальние радионавигационные комплексы, местные навигационные модули, оборудование пользователей и диспетчерские центры.

НПО "Обуховский завод", входящее в состав концерна "Алмаз-Антей", представило инновационную разработку – российскую наземную навигационную систему, предназначенную для замены спутниковых решений в арктическом регионе. Данная технология обеспечит надёжную навигацию морских судов на Северном морском пути, гарантируя точность позиционирования даже при сбоях сигналов ГЛОНАСС и аналогичных зарубежных систем.

Гендиректор объединения Михаил Подвязников подчеркнул уникальность отечественной технологии, подчёркивая, что созданная комплексная радиотехническая система координатно-временного и информационного обеспечения способна функционировать автономно, поддерживая национальную шкалу времени РФ.

По словам руководителя, внедрение новинки позволит существенно повысить уровень надежности навигационных процессов и коммуникационных каналов, обеспечивая стабильность и безопасность морской навигации на всей территории России, включая Северный морской путь, независимо от доступности космических сигналов.

Новая система включает широкий спектр оборудования: дальние радионавигационные комплексы, местные навигационные модули, оборудование пользователей и диспетчерские центры. Опытный образец успешно прошёл государственные испытания в ноябре 2025 года в Ленинградской области. Важной особенностью системы стала высокая степень автоматизации: устройство автоматически адаптируется к условиям окружающей среды, выбирая наиболее подходящий режим навигации без вмешательства оператора.

Планируется, что опытно-промышленная эксплуатация начнётся в Обь-Енисейском районе, а также потребуется подготовка необходимой законодательной базы для полноценного внедрения новых технологий в российской Арктике и иных важных регионах.

Фото: пресс-служба АО "НПО "Обуховский завод"