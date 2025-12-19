Автозаводы Петербурга выпустили более 48 тыс. машин по итогам 2025 года

Эти успехи достигнуты благодаря двум ключевым производственным площадкам города.

Итоги 2025 года показывают, что в Петербурге произведено более 48 тысяч автомобилей, основную долю выпуска обеспечил бывший завод Hyundai, ныне переименованный в "Автозавод АГР". Согласно заявлению вице-губернатора Кирилла Полякова, данное предприятие смогло удвоить объёмы производства и выпустило свыше 45 тысяч автомобилей. Ещё около трёх тысяч автомобилей добавил "Автомобильный завод Санкт-Петербург", где в 2025 году начался серийный выпуск новой модели Lada Iskra.

Эти успехи достигнуты благодаря двум ключевым производственным площадкам города. Первая – "Автозавод АГР", открывшийся в 2010 году и ранее специализировавшийся на выпуске моделей Hyundai Solaris, Creta и Rio, а также продукции Kia. Ранее завод демонстрировал высокий уровень производительности, выпуская более 200 тысяч автомобилей в год. Производство временно приостановилось в 2022 году вследствие проблем с поставками комплектующих, но в 2024 году возобновилось под новым названием, и теперь предприятие производит автомобили под маркой Solaris.

Второе значимое событие – запуск производства на площадке бывшего завода Nissan, ныне известного как "Автомобильный завод Санкт-Петербург". Здесь в сентябре 2025 года началась сборка новой модели Lada Iskra, и выпущенные в количестве около трёх тысяч экземпляров автомобили внесли свой вклад в общие итоги года. Эти инициативы позволяют рассчитывать на постепенное возвращение петербургского автопрома к более высоким показателям производства.

