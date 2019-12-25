Беглов рассказал секретарю Совбеза РФ о новом технопарке "Приморская долина"

Он будет работать на базе морского технического университета.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал оказывать Санкт-Петербургскому государственному морскому техническому университету необходимую поддержку в создании технопарка "Приморская долина". Основное производство будет в Приморске Ленобласти. Об этом Беглов сказал на совещании с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

В научно-технологическом центре разместят лаборатории и опытные предприятия. В Приморске находится учебно-научная база "корабелки". Как сообщалось ранее, технопарк будет разрабатывать технологии для освоения арктического шельфа. Там внедрят полную производственную цепочку для приборов и технологических комплексов по добычи полезных ископаемых на северном полюсе.

По словам губернатора, город поддержал заявку университета на получение субсидий по программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Она направлена на развитие исследовательских центров искусственного интеллекта.

Фото: Instagram / @spbmtu