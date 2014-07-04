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В Солнечном построят новый спортивный комплекс
Сегодня, 11:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Солнечном построят новый спортивный комплекс

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На территории комплекса разместятся два здания, в которых будут залы для бокса, силовых тренировок и других видов спорта.

На 2-й Боровой улице в посёлке Солнечное появится современный спортивный центр. Архитектурный проект прошёл согласование, и теперь стартует подготовка к строительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Проект подготовлен по заказу компании "СК "Солнечное". На территории комплекса разместятся два здания, в которых будут залы для бокса, силовых тренировок и других видов спорта.

Внешний облик зданий будет выполнен в природной палитре – с облицовкой из дерева и керамики под древесину. Также предусмотрены парковки для посетителей и зелёная зона. Новый спортобъект станет частью действующей рекреационной инфраструктуры и расширит возможности для активного отдыха в районе.

Также в Петербурге утвердили проект Духовно-просветительского центра на Героев.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: кга, солнечное, спортивный комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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