В Солнечном построят новый спортивный комплекс

На территории комплекса разместятся два здания, в которых будут залы для бокса, силовых тренировок и других видов спорта.

На 2-й Боровой улице в посёлке Солнечное появится современный спортивный центр. Архитектурный проект прошёл согласование, и теперь стартует подготовка к строительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект подготовлен по заказу компании "СК "Солнечное". На территории комплекса разместятся два здания, в которых будут залы для бокса, силовых тренировок и других видов спорта.

Внешний облик зданий будет выполнен в природной палитре – с облицовкой из дерева и керамики под древесину. Также предусмотрены парковки для посетителей и зелёная зона. Новый спортобъект станет частью действующей рекреационной инфраструктуры и расширит возможности для активного отдыха в районе.

Также в Петербурге утвердили проект Духовно-просветительского центра на Героев.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре