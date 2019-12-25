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В Петербурге утвердили проект Духовно-просветительского центра на Героев
Сегодня, 11:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге утвердили проект Духовно-просветительского центра на Героев

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Заказчиком выступила местная православная община Юго-Запада Санкт-Петербурга.

Новый православный центр с храмом Всех Святых построят на проспекте Героев. Архитектурный облик объекта уже получил согласование, отметил портал "Строительный Петербург"

Проект подготовила мастерская "СВС". Заказчиком выступила местная православная община Юго-Запада Санкт-Петербурга.

Здание храма будет выполнено в современном стиле с отсылками к морской тематике. Отдельно на участке разместят колокольню. По замыслу авторов, архитектура комплекса гармонично впишется в существующее пространство и продолжит стилистику соседнего храма Порт-Артурской иконы Божией Матери.

На прилегающей территории планируется озеленение и устройство парковки.

Ранее стало известно, что филиал Морской академии имени Сенявина появится в Кронштадте.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: кга, храм, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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