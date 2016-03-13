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Филиал Морской академии имени Сенявина появится в Кронштадте
Сегодня, 13:30
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Филиал Морской академии имени Сенявина появится в Кронштадте

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В рамках реализации проекта восстановят исторические здания.

В Кронштадте построят филиал Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина. Облик учебного заведения на улице Фейгина согласовали в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга, рассказали 13 мая на портале "Строительный Петербург"

В рамках реализации проекта восстановят исторические здания, позже их адаптируют под современные образовательные нужды. В академии появятся учебные классы, лаборатории, библиотека, спортивные и конференц-залы. 

Ранее мы сообщили о том, что в Красном Селе появится новая школа искусств с концертным залом и тремя творческими направлениями. Школа будет рассчитана на 450 учеников и объединит музыку, изобразительное искусство и хореографию. Фасады будущего здания отделают керамогранитом. 

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: кронштадт, морская техническая академия имени сенявина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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