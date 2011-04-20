В Красном Селе появится новая школа искусств с концертным залом и тремя творческими направлениями

Школа будет рассчитана на 450 учеников и объединит три творческих направления: музыку, изобразительное искусство и хореографию.

На улице Спирина в Красном Селе построят современную детскую школу искусств. В здании разместятся учебные классы и концертный зал на 400 зрителей. Проект получил одобрение городских архитекторов, рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа будет рассчитана на 450 учеников и объединит три творческих направления: музыку, изобразительное искусство и хореографию. Каждое из отделений сможет принять по 150 детей. Общешкольные помещения и зоны общего пользования также предусмотрены.

Фасады будущего здания отделают керамогранитом, при этом сохранятся все деревья и насаждения, находящиеся на участке. Новый образовательный объект входит в Адресную инвестиционную программу Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

В Петроградском районе Петербурга готовится реконструкция здания 1951 года постройки на Мичуринской улице. Архитектурно-градостроительный облик проекта уже согласован городским комитетом.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре