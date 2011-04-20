Здание 1950-х на Мичуринской улице приспособят под спорт и кафе

Работы пройдут без изменения габаритов: историческую планировку и внешний вид сохранят.

В Петроградском районе Петербурга готовится реконструкция здания 1951 года постройки на Мичуринской улице. Архитектурно-градостроительный облик проекта уже согласован городским комитетом. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Работы пройдут без изменения габаритов: историческую планировку и внешний вид сохранят. По информации разработчиков из архитектурного бюро "Арка", внутри разместятся спортивные залы, кафе, общественные и служебные помещения. Проектом предусмотрен современный вестибюль, две спортплощадки на первом этаже, а также площадка под летнее кафе у здания.

Фасады обновят с сохранением стилистики: окна и рустованные простенки на южной и западной сторонах, карниз по всему периметру, декоративные элементы на северо-западной стороне. Основной материал отделки — традиционная штукатурка по кирпичу. Двери останутся деревянными, в стилистике середины XX века.

Обновление не только сохранит исторический облик, но и адаптирует здание под современные городские функции.

Также в Петербурге обновили проект реконструкции здания на улице Моисеенко.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре