В Петербурге обновили проект реконструкции здания на улице Моисеенко

Речь идёт о перестройке бывшей котельной.

В Центральном районе Петербурга утверждена новая редакция проекта реконструкции здания на улице Моисеенко, 24. Изменения коснулись в первую очередь отделки фасадов: обновлены материалы, из которых будет выполнено финальное оформление здания. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как сообщается, речь идёт о перестройке бывшей котельной — её планируют адаптировать под современный офисный центр. Работы включают в себя частичный демонтаж, усиление фундамента и сохранение части существующей конструкции, в том числе стены, выходящей на западную границу участка.

Проект разработан архитектурной мастерской под руководством В. В. Цехомского по заказу индивидуального предпринимателя. Новый деловой объект должен вписаться в существующую застройку и стать частью городской деловой инфраструктуры.

Также в центре Петербурга появится новый жилой дом с выставочными залами.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре