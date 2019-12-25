В центре Петербурга появится новый жилой дом с выставочными залами

Фасады украсят клинкерной плиткой и декоративными кирпичными элементами.

В Санкт-Петербурге согласован проект жилого дома, который будет построен на Новгородской улице, д. 14, лит. А. Архитектурный облик будущего здания утвердил Комитет по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработан архитектурным бюро ООО "ИНТЕРКОЛУМНИУМ" по заказу девелопера ООО "Специализированный застройщик „Гардиен"". Новый жилой комплекс будет выполнен в разновысотной композиции. Особенность здания — наличие встроенных помещений и выставочных залов на первом этаже. Вход в здание разместят со стороны Новгородской улицы.

Фасады украсят клинкерной плиткой и декоративными кирпичными элементами. В отделке также будут использоваться натуральный камень, керамогранит, декоративная штукатурка, металл и стекло.

В рамках проекта предусмотрено создание подземного паркинга, обустройство тротуаров и зон отдыха с прогулочными дорожками. Территорию благоустроят с учётом требований к современному городскому жилью.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре