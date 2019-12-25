На Будапештской улице появится новая женская консультация

Медицинское учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену.

В Санкт-Петербурге согласован проект женской консультации, которая будет построена во Фрунзенском районе — рядом с домом 112, корпус 1, литера А по Будапештской улице. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на Комитет по градостроительству и архитектуре города.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. В здании разместят кабинеты профильных специалистов, акушерско-гинекологическое отделение, а также подразделения клинико-диагностического профиля.

Проект разработан ООО "АКБ МОНОЛИТ" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Объект включён в Адресную инвестиционную программу города.

Кроме того, на прилегающем участке появятся парковочные места для автомобилей и велосипедов. Также запланировано озеленение территории.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре