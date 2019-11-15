Президент Литвы помиловал шпионов из России Филипченко и Моисеенко

Ранее оба гражданина были осуждены на срок в 10 и 10,5 лет тюремного заключения.

Президент Литвы помиловал Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу России.

Помилование предоставлено на основании принятых парламентом поправок к УК страны говорится в официальном заявлении пресс-службы администрации Гитанаса Науседа

Ранее Николай Филипченко был задержан властями Литвы во время транзитного переезда из Калининградской области в Белоруссию. Прокуратура считает, что мужчина пытался завербовать жителей Литвы в качестве агентов России. В 2017 году суд Вильнюса приговорил обвиняемого к 19 годам лишения свободы.

Сергей Моисеенко обвинен в шпионаже в 2014 году. Ему передавали засекреченные данные о литовской армии и учебных мероприятиях НАТО. Его признали виновным в передаче копий документов Минобороны и незаконном хранении оружия. Шяуляйский окружной суд посадил гражданина России на 10,5 лет. Мера пресечения выбрана в феврале 2017 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что офис Зеленского перепутал Латвию с Литвой.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/DELFI TV