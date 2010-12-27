Офис Зеленского перепутал Латвию с Литвой

Фотографии сопровождались подписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва – лучшие кадры".

Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского, ведущие страницу администрации в Facebook, опубликовали отчет о поездке президента в Латвию, перепутав страну с Литвой.

Фотографии сопровождались подписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва – лучшие кадры". Через 10 минут пост был исправлен. На ошибку указали пользователи социальной сети. Накануне Владимир Зеленский посетил Латвию с рабочим визитом.

В июле сотрудники пресс-службы Зеленского назвали столицей Канады город Торонто.

Ранее Зеленский призвал "не делать картинку" для российского ТВ.

Фото: Facebook/ Лариса Сарган