Офис Зеленского перепутал Латвию с Литвой

Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского, ведущие страницу администрации в Facebook, опубликовали отчет о поездке президента в Латвию, перепутав страну с Литвой.
Фотографии сопровождались подписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва – лучшие кадры". Через 10 минут пост был исправлен. На ошибку указали пользователи социальной сети. Накануне Владимир Зеленский посетил Латвию с рабочим визитом.
В июле сотрудники пресс-службы Зеленского назвали столицей Канады город Торонто.
Ранее Зеленский призвал "не делать картинку" для российского ТВ.
Фото: Facebook/ Лариса Сарган
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