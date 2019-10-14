Зеленский призвал "не делать картинку" для российского ТВ

Президент Украины не хочет делать "подарок врагам".

Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом "не делать картинки для российского ТВ". Политик выложил пост с данным содержанием на собственном аккаунте в социальной сети Facebook.

Таким образом политик отреагировал на митинги, которые могут состояться в День защитника Украины. Глава государства призвал действовать разумно и ответственно, а также - в рамках закона. По мнению Зеленского, враги страны мечтают увидеть внутриусобные распри и ссоры. Он предложил "не делать своими руками подарков недругам".

Напомним, что на 14 октября в Киеве могут пройти несколько акций протеста. Недовольные подписанием "формулы Штайнмайера" выйдут к зданию Правительства. Документ подразумевает, что на территории ДНР и ЛНР будет особый порядок местного самоуправления, который будет выступать временной мерой на период выборов. На постоянной - только после опубликования отчета ОБСЕ о результатах голосования.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина готовится к новому обмену заключенными с Россией.

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

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