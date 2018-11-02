Украина готовится к новому обмену заключенными с Россией

По словам Вадима Пристайко, планируется обмен тремя группами удерживаемых.

На Украине сообщили о подготовке к новому обмену заключенными с Россией. Киев находится на завершающей стадии процесса подготовки, сообщил МИД Украины Вадим Пристайко.

По словам Вадима Пристайко, планируется обмен тремя группами удерживаемых. Конкретное количество людей и дату министр не сообщил. Пристайко подчеркнул, что роль может сыграть каждое сказанное слово.

Ранее Зеленский сообщал о двух списках лиц для обмена. Последний обмен заключенными состоялся 7 сентября. На родину вернули граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории России и Украины. Обмен произвели по формуле "35 на 35". Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Москва заинтересована заключить обмен "всех на всех".

Видео: Guardian News, Radio Free Europe/Radio Liberty