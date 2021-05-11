К месту трагедии отправились Михаил Мурашко и Сергей Кравцов.

Следствие назначит напавшему на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом журналистам ТАСС рассказали в региональных правоохранительных органах. В ведомстве уточнили, что говорят о 19-летнем подозреваемом Ильназе Галявиеве. Предположительно юноша с оружием зашел через главный вход в здание гимназии под номером 175, где его жертвами стали восемь человек. Еще более 20 несовершеннолетних и сотрудников учреждения считаются пострадавшими. Оперативники нашли оружие, из которого злоумышленник производил выстрелы. В соцсетях распростанилось видео, на котором лоумышленник заодит в помещение, где планирует окрыть огонь.

Галявиеву будет назначена комплексная экспертиза для установления психологических особенностей и мотивы его действий. После убийства учеников и учителей Галявиев собирался покончить с собой, но сотрудники полиции не дали этого сделать. источник агентства

Местные журналисты добавили, что из детских садов Казани родители забрали практически все детей, которые были эвакуированы из пострадавшей гимназии после стрельбы. К настоящему моменту руководство мессенджера Telegram заблокировало канал предполагаемого стрелка из Казани. В ближайшее время к месту трагедии прибудут министры здравоохранения и просвещения России. Они вылетели в город вместе с психологами и медицинскими сотрудниками на самолете ГУ МЧС.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Галявиев официально зарегистрировал оружие. Теперь стало известно, что речь идет о гладкоствольном ружье Hatsan ESCORT 2017 года изготовления. В феврале 2021 года ему был выдан охотничий билет.

Глава МВД Татарстана: у стрелка в гимназии в Казани не было напарника. Ранее МВд опровергло данные о том, что преступник имел напарника. В СМИ заявляли, что второй трелок якобы взял заложников.

Фото: Telegam/Mash