В Татарстане 12 мая является траурным днем.

Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая. Об этом рассказали представители городской администрации. Чиновники уточнили, что траурные мероприятия запланированы на среду.

Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи. заявление властей

Напомним, что в результате трагедии в гимназии под номером 175 жертвами стрелка стали девять человек. В списке жертв значатся семеро детей. Еще 21 человек был ранен. Накануне все погибшие были опознаны. В Татарстане 12 мая объявлен траур. Правоохранительные органы поймали преступника, открывшего огонь в здании школы. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц.

Тетя устроившего стрельбу в казанской школе рассказала о его увлечениях. Life ранее рассказал о том, что охранник в гимназии в Казани, в которой произошла стрельба, все же был.

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