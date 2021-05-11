Life: охранник в гимназии в Казани, в которой произошла стрельба, все же был

Стрелка из Казани отчислили из колледжа в конце апреля.

Источник издания Life уточняет, что охранник в здании школы был. Ранее российский депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что учебное учреждение было оснащено только тревожной кнопкой. Местные журналисты выяснили, что безопасность здания обеспечивал мужчина, не являющийся сотрудником ЧОПа или Росгвардии. Его наняло руководство школы, чтобы тот сидел на вахте на главном входе в помещение.

В Readovka уточнили, что охрану гимназии обеспечивала "Частная охранная организация "Сфинкс Патруль". Глава организации Джаудат Хайруллин в интервью для Daily Storm заявил, что его компания не сотрудничает с учреждением уже несколько лет. Власти города отменили 12 мая все занятия в школах. Все учебные учреждения региона проверят по распоряжению президента Владимира Путина. Глава Татарстана Минниханов дал поручение коллегам обеспечить в учреждениях республики повышенные меры безопасности.

Также установлено, что задержанного стрелка Ильназа Галявиева отчислили из колледжа "ТИСБИ" за неуспеваемость 26 апреля. Молодой человек обучался на последнем (четвертом курсе) колледжа. С сентября 2020 года юноша перестал ходить на занятия, а после пропустил экзамены. Его однокурсники говорят о том, что подозреваемый в стрельбе в гимназии ни с кем не общался, но считался неконфликтным, спокойным человеком. Спустя два дня после отчисления из колледжа (28 апреля) бывший студент получил лицензию на оружие. Школу, на которую он решил напасть, юноша закончил четыре года назад.

Напомним, что информация о втором стрелке опровергнута главой МВД по Татарстану. Ранее в СМИ писали о том, что второй преступник удерживал заложников, а после был ликвидирован.

Видео: Telegram/Baza

